Meloni in Moldova | “L’Europa non è un club | ma una civiltà fondata sui valori” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dal secondo summit della Comunità Politica Europea a Bulboaca, in, Giorgialancia messaggi importanti, politici e simbolici, in più direzioni: “E’ importante per ribadire che non c’è un’Europa di serie A e una di serie B”. “Facciamo questo vertice in un momento in cui le crisi hanno messo a nudo le criticità anche europee”, ha aggiunto il premier. Quanto alla possibilità dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ha sottolineato che “siamo sostenitori della politica delle porte aperte; l’ingresso di Kiev sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, nel mese di luglio, che è molto vicino. Ci stiamo lavorando”. Nondimeno voi sapete che l’Italia è in prima fila nel sostegno all’Ucraina“. “Aiuteremo l’Ucraina finché sarà necessario”, ha spiegato il premier. “Zelensky difende la nostra sicurezza e il diritto ...