Mega parcheggi per il Giubileo Si rischia l’ingorgo Capitale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 giugno 2023) Da un lato Roma si prepara alrimettendo a nuovo le strade, con 184 interventi complessivi per un valore di 2,9 miliardi di euro, mentre dall’altro si appresta ad aprire cantieri che nei prossimi mesi potrebbero mandare in tilt la viabilità. Un piano di interventi che per il sindaco Roberto Gualtieri rappresentano “un pacchetto gigantesco, senza precedenti, di interventi di manutenzione straordinaria nella storia della città”. A Prati spuntano due strutture volute dal Vaticano per il. Ma con i cantieri si teme la paralisi della viabilità Peccato che quello che non dice è che i romani saranno costretti a passare le pene dell’inferno visto che i cantieri potrebbero mandare in tilt la viabilità in alcuni punti nevralgici della città a partire da quelli che interesseranno la realizzazione del sottovia di Piazza Pia e la pedonalizzazione ...