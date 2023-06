Maxi sequestro di pasta nei supermercati | i lotti segnalati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sabato 27 maggio il ministero della Salute ha disposto undidai, richiamando diversiper rischio di presenza di allergeni. I ritiri comunicati in un solo giorno sono cinque. Ravioli ritirati dal supermercato per possibile presenza di allergeni Uno dei richiami pubblicati dal ministero della Salute riguarda i Ravioli di carne del Raviolificio Dei Cas. Le confezioni segnalate per rischio presenza di allergeni sono del: Lotto di produzione 010108 – 010113 – 010127 Marchio di identificazione del produttore IT G8R7L CE Produttore Pastificio Fantasia SRL, via dell’Industria 8/10, 23883 Brivio LC Peso 250 grammi In questo caso specifico si tratta di un richiamo cautelativo per allerta etichettatura non corretta con possibile presenza di ...