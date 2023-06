Maturità 2023 | gli studenti alluvionati chiedono di avere in commissione solo i loro insegnanti

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 1 giugno 2023) Dopo l'alluvione delle scorse settimane in Emilia Romagna si cerca di riparare i danni e chiudere come meglio si può l'anno scolastico. Glidel Ballardini-Torricelli di Faenza hanno lanciato una petizione affinché sia concessa unainteramente interna per le scuole superiori delle province di Ravenna e Forlì Cesena colpite dall'alluvione. L'articolo .