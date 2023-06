Mattia Esposito scomparso da Centocelle | il 17enne sparito mentre andava a scuola La mamma | ' Aiutatemi'

è scomparso da Centocelle a Roma . Il giovane, un 17enne, è sparito mentre andava a scuola e di lui non si hanno più notizie da martedì. A rendere nota la notizia è stata la mamma di ...Hanno quindi tentato di rintracciarlo telefonicamente, senza però ricevere risposta. Preoccupati per l'assenza, i familiari hanno denunciato alle forze dell'ordine la scomparsa del 17enne. E oggi, ...Un ragazzo di 17 anni,, è scomparso dalla mattina di martedì 30 maggio. Come ogni mattina era uscito di casa, nella zona di Centocelle, per andare a scuola alle 8, ma non è più rientrato. Il giovane aveva ...

Mattia Esposito scomparso a Roma, il 17enne era uscito per andare a scuola e non è più rientrato. La mamma: «A ilmessaggero.it

Home Cronaca Centocelle: Mattia scomparso a 17 anni, la madre pubblica un appello sui social Ore di apprensione per la scomparsa di Mattia Esposito, un diciassettenne di Centocelle di cui non si hanno ...“Mio figlio è un ragazzo buono, un solitario”, ha detto la madre Francesca a Roma Today. “Era uscito di casa come sempre per andare a scuola. Poi non è più tornato aveva uno zaino, non so se aveva ...