Mattia Esposito è stato ritrovato | ‘Sta bene’ | parla la mamma del 17enne scomparso a Roma

(Di giovedì 1 giugno 2023), ilmartedì 30 maggio, è. Si è trattato di ore di grande preoccupazione e apprensione per le sorti del ragazzo che era uscito di casa per andare a scuola, ma ha fatto perdere le sue tracce. Le richieste di aiuto da parte dei familiari sono state numerose. Si sono rivolti anche alla trasmissione condotta da Federica Scairelli, Chi l’ha visto. Ladidà la benna notizia Solo qualche ora fa, però, è arrivata la bella notizia. È stataFrancesca a comunicare che il suo‘è appenae sta. È la fine di un incubo e non solo per la madre del, ma per tutti i ...

" E' stato appena ritrovato, sta bene ". Lo scrive sul suo profilo Facebook la madre di Mattia Esposito, il ragazzo di 17 anni di cui si erano perse le tracce dal 30 maggio scorso. Il giovane era uscito di casa per andare a scuola per raggiungere la scuola, il liceo Giorgi Woolf, nella ... Mattia Esposito, scomparso da Centocelle a Roma , è stato ritrovato . Il giovane, un 17enne, era sparito da Tor de' Schiavi, mentre andava a scuola e di lui non si avevano più notizie da martedì.

Giungono per fortuna buone notizie su Mattia Esposito ritrovato, dopo che il ragazzo era scomparso martedì per cause da accertare ...Mattia Esposito, scomparso da Centocelle a Roma, è stato ritrovato. Il giovane, un 17enne, era sparito da Tor de' Schiavi, mentre andava a scuola e di lui non ...