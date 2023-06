(Di giovedì 1 giugno 2023) Lotharnon scorda mai la sua Inter e il periodo passato in nerazzurro. L’ex centrocampista tedesco si è espresso sulla finale di UEFA Champions League contro il, elogiando anche i nerazzurri. ORGOGLIO – Lotharsi dimostra ancora una volta un grande cuore nerazzurro. Come ha espresso attraverso le sue parole a Sky Sport Austria: «Sulla carta ilè chiaramente favorito, sono probabilmente la squadra più forte del mondo al momento. Ma resta il fatto che sonodell’Inter. Quarto posto raggiunto, Coppa Italia e finale di Champions League quando quasi nessuno pensava avrebbero passato i gironi. È una squadra compatta e nelle ultime settimane ha anche fatto vedere un grande calcio. Sarei felice se ce la facessero, il ...

Matthaus: «Orgoglioso dell’Inter! Col Manchester City una speranza» Inter-News.it

