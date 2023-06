Mattarella | fare rete tra Stato e Autonomie per vincere sfide

"È ilrete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di ... Lo dice Sergioin un messaggio ai Prefetti per il 2 giugno. . 1 giugno 2023"È ilrete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della società civile che consente di ... Lo dice Sergioin un messaggio ai Prefetti per il 2 giugno.rete Stato, Autonomie, Istituzioni per superare sfide . "E' ilrete tra Stato, autonomie locali, istituzioni e componenti della societa' civile che consente ... Sergio, nel ...

2 giugno, Mattarella: fare rete per superare le sfide e le crisi - ItaliaOggi.it Italia Oggi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "È il fare rete tra Stato, autonomie locali ... a partire da quelle messe a disposizione dal Pnrr in una logica di orizzonte ampio". Lo dice Sergio Mattarella in un messaggio ...E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, ai Prefetti d’Italia affinché se ne facciano ...