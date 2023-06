Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro | chi sono e perché sono stati premiati

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida,ti 25del. Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere delcompie quest’anno 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che sidistinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa. La Federazione Nazionale deidel ...