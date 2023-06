Mattarella | il progetto Polis di Poste Italiane | il collante dei piccoli comuni 

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nel corso dell’intervista realizzata da Paolo Pagliaro a Sergio, il presidente della Repubblica ha dedicato un passaggio al ruolo svolto dal servizio postale nel tenere “unita la comunità nazionale” mantendo operativi gli uffici nei centri minori. “È avvenuto – ha detto– anche durante la pandemia quando ha concorso al funzionamento dei servizi essenziali e alla campagna vaccinale. Lo scorso annoha celebrato centosessant’anni di attività. Una presenza che ha accompagnato l’Italia nella sua evoluzione e nel suo sviluppo. E’ parte della nostra storia. Nel tempo ha svolto funzioni di garanzia nelle comunicazioni e di tutela del risparmio degli italiani. La capillarità organizzativa e la capacità di innovare alla luce delle trasformazioni tecnologiche rappresentano una sicurezza per ...

... cambia ildel museo della Resistenza a bordo alcuni studenti Fotogallery - Pontremoli (Massa Carrara), bus esce di strada: alcuni contusi IN EMILIA - ROMAGNA Fotogallery -arriva ...Sta in questo l'elemento che lega don Milani " pur nella complessità ricordata prima " al...per quello che era Scuola contro lavoro Negli stessi giorni (il 27 maggio) in cui...La mostra è il risultato della prima edizione dell'omonimo nuovodella proposta educativa ... Luigi Einaudi, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio. ...

Poste Italiane: il Presidente Mattarella commenta il progetto "Polis" Affaritaliani.it

Il ruolo svolto dal servizio postale nel tenere “unita la comunità nazionale” nelle parole del presidente della Repubblica ...FVG - “L’unità europea rappresenta uno degli eventi di maggior successo della storia del nostro Continente”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’intervista rilasciata a ‘ ...