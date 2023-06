Mattarella ha assistito al cambio guardia d’onore in forma solenne

(Di giovedì 1 giugno 2023) – Il Presidente della Repubblica, Sergio(nella foto), in occasione del 77° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica, ha, nel pomeriggio, aldella, in, con lo schieramento e lo sfilamento di un Reparto di Corazzieri a cavallo e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri, che si è svolto sulla piazza del Quirinale. E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Repubblica. (Com/Fla/ Dire)

...in corso Una 29enne incinta scompare nel Milanese IN EMILIA - ROMAGNA Fotogallery -... Le testimonianze Alcuni residenti della zona hannoall'arrivo dei primi soccorsi. 'Abbiamo ......oggetto "Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente... gli appuntamenti della settimana: dal concerto di Vasco a Rimini Wellness Il Presidente...Roglic ha ricevuto il Trofeo Senza Fine che premia il vincitore del Giro dalle mani del Capo dello Stato Sergio, che ha(prima volta nella storia per un Presidente della ...

Mattarella sulla tomba di Alessandro Manzoni a Milano: «Il potere ... Open

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assistito nel pomeriggio al cambio della Guardia d'Onore, in occasione del 77° anniversario della Festa Nazionale della Repubblica. La cerimonia s ...dalla nostra inviata FORLÌ Gli “eroi” del Capo dello Stato e della Romagna hanno il volto solcato dalle rughe del 93enne Giuseppe Parmiani, di Lugo, che alla sua età ...