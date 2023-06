Mattarella | «Dalla Russia aggressione inaccettabile | oggi tentativi di individuare sentieri verso la pace»

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’intervento integrale pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergioal concerto in occasione della 77esima Festa della Repubblica: «Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani impongono un ampliamento del progetto comunitario»

Venerdì 2 giugno , alle ore 9.15, il Presidente, alla presenza delle più alte cariche ... in Via di San Gregorio, la presentazione dei Reparti schierati per la rivista e assisterà...Intanto a due giornivisita del presidente della Repubblica Sergiosono ancora molte le strade isolate dall'acqua e le zone in cui si continua a spalare. A Conselice, nel Ravennate, ...... Sergioche, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, passerà poi in ... A seguire, il soprano Eleonora Buratto intonerà l'Inno d'Italia accompagnataBanda Interforze. Il ...

Il presidente della Repubblica Mattarella nell'Emilia-Romagna ... Regione Emilia Romagna

L’intervento integrale pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al concerto in occasione della 77esia Festa della Repubblica: «Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui a ...L'Italia bandisce dai documenti della Pubblica amministrazione la parola "razza", ormai scientificamente inadatta: al suo posto si userà "nazionalità".