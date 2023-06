Mattarella a PosteNews | “L’unità europea rappresenta uno degli eventi di maggior successo della storia del nostro Continente”

Proprio oggi, tra l'altro,ha rilasciato intervista alla rivistae anticipata dal Foglio in cui tocca altri temi fondamentali. A cominciare dalla guerra in Ucraina. ' La pace non ...... con un' intervista a ''. Un intervento a tutto campo su democrazia, Costituzione, diritti e lavoro, che sottolinea, 'manca per troppi giovani e donne'. 'La pace non è solo ...Lo ha detto il presidentein un messaggio ai Prefetti per il 2 giugno. Il Capo dello ... ha detto nell'intervista concessa per la rivista. E ancora: 'Venne elaborata dall'...

Intervista Mattarella Poste News TG Poste

Vicinanza ai più fragili e uno sforzo per contrastare lo sfruttamento e aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla vigilia della festa della Repubblica Sergio Mattarella scrive ai prefetti ital ...