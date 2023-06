Mattarella | 2 giugno festa che unisce italiani nei momenti difficili

... ascolto e dialogo sono invocati daanche sul fronte del contrasto alla povertà dell'aiuto ai ceti più disagiati, sul fronte del lavoro anche per garantirne la sicurezza. Del 2il ...Gli impegni diproseguiranno in via di San Gregorio, con la presentazione dei reparti schierati e la tradizionale parata militare . Nel pomeriggio del 2, in concomitanza con l'...Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica che si celebrerà domani, 2. Dopo ...

Tutte le iniziative per il 2 giugno, dal Concerto al Quirinale alla parata ai Fori Imperiali ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla memoria del caporalmaggiore ... La cerimonia di consegna si terrà domani, venerdì 2 giugno 2023, alle 10 presso l’arengario di ...