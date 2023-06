Matrimonio in Giordania | il sì del principe Hussein e Rajwa | ospiti | gioielli e la festa L’arrivo a sorpresa di William e Kate

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le nozze dell'erede al trono,, con. Con la First Lady americana Jill Biden, Re, Regine e Principi del Gotha. Anche i principi di Galles,. Nella notte il banchetto offerto da re Abdullah a 4mila giordani, oggi il rito nel giardino a palazzo e il ricevimento per quasi 2mila persone

Consolidare il potere degli hashemiti ined estendere l'influenza dei Saud in Medio Oriente: appare questo l'obiettivo politico deltra il principe ereditario giordano Hussein e ...Il principe ereditario Al Hussein bin Abdullah II diha appena sposato la cittadina saudita Rajwa Khaled Al - Seif. Le nozze - alle quali hanno ... dopo il, è diventata la nuova ...Tutto è pronto allo 'Zahran Palace' di Amman dove il principe ereditario diHussein bin Abdullah (28 anni) convolerà a nozze con la sua promessa sposa, la cittadina saudita Rajwa Al Saif (29 anni), destinata a diventare principessa ereditaria. La first lady Usa Jill ...

Giordania. William e Kate a sorpresa alle nozze del principe Hussein e Rajwa RaiNews

Il sì pronunciato con una cittadina saudita. Presenti alla cerimonia molte teste coronate, ed ex, e presidenti, oltre alla first lady americana ...Professione: principessa. Se a Rajwa Al Saif fosse concesso di avere un profilo Linkedin avrebbe aggiornato così il suo cv, che inizia con una laurea in architettura alla Syracuse University… Leggi ...