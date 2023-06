Maternità surrogata | quel divieto a favore dei ricchi

Per entrare nel mondo della, invece, basta una porticina di vetro e metallo senza numero, che si affaccia su Central Park e dà accesso a uno studio medico, un labirinto di ..."La nostra posizione sullaè molto semplice e si può riassumere così: i bambini non si comprano, non si vendono e non si donano". Così Aurelio Mancuso, coordinatore della rete No Gpa, riassume in un'...La gestazione per altri un reato universale . Con chi hanno parlato coloro che, in Commissione Giustizia , hanno votato a favore di questa norma Con quali donne sono entrati in contatto e, ...