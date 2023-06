Maternità surrogata | l’utero in affitto sarà reato universale!

Si potrebbe pensare che la creatività artistica di Palombo sia stata solleticata dalla proposta di legge contro lapresentata da Fratelli d'Italia nell'aprile del 2022 che aveva ...Goffredo Bettini, dirigente del Pd, in un'intervista ad Avvenire ha parlato della questione, dopo aver firmato un documento contrario alla Gpa. "Per tanti motivi sono particolarmente sensibile circa questi temi e impegnato nella lotta contro il nuovo oscurantismo. Il tema ...in carico al Servizio Sanitario Oggi farsi fare, su commissione, un figlio ino utero in affitto (entrambe le definizioni sono corrette) costa circa 140 mila ...