Massimo Gramellini | un altro “martire” di sinistra in uscita dalla Rai | andrà a La7

(Di giovedì 1 giugno 2023) Rai, terza: anchesi “autoepura”, decidendo di lasciare l’azienda di viale Mazzini. Un, unconduttore che si immola per la libertà, come Fazio e Annunziata, che hanno deciso di andarsene con le loro gambe. Così, unpezzo della Rai disceglierebbe il “martirio” – il condizionale è d’obbligo per l’editorialista del Corriere delle Sera. Anche lui non se la sentirebbe di rimenere in un’azienda a guida centrodestra, che non sente più “casa sua”. Ci sarebbe per il conduttore di Rai 3 annota Giuseppe Candela su Dagospia- un contratto pronto a La7, per la felicità di Urbano Cairo che che è anche l’editore del quotidiano di via Soferino, dovetiene quotidianamente la ...

... Annunziata eche invece andrà a La7. Volti e conduttori che certo non piacevano al ... Myrta Merlino, Roberto Poletti, Nunzia De Girolamo, Manuela Moreno, Luisella Costamagna,...Da definire la situazione di, che è in scadenza di contratto e la prossima settimana incontrerà i nuovi dirigenti per valutare le eventuali proposte. Il giornalista non è in fuga ...Dopo Fazio e Annunziata anchelascia la Rai La Rai sta cadendo a pezzi. Dopo Fabio Fazio e Lucia Annunziata , ancheha deciso di lasciare viale Mazzini. A comunicarlo è lo stesso giornalista e conduttore ai vertici aziendali. Addio, dunque, al programma ' Le parole ' su Rai 3, in onda il sabato ...

Gramellini lascia la Rai e passa a La7 Primaonline

Massimo Gramellini starebbe valutando di lasciare la Rai, per dirigersi in direzione La7. Il giornalista, che conduce il programma “Le parole” su Rai3, ha dichiarato di non aver ancora preso una ...Nicola Porro resta a Mediaset. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista su Twitter: «Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a ...