Massacrato di botte con calci | pugni e punteruolo | 4 i sospettati del brutale pestaggio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Momenti di paura per un 18enne di Roccagorga, aggredito in via Selvotta da un gruppo di persone. L’aggressione della quale il ragazzo è rimasto vittima ha tutta l’aria di essere una spedizione punitiva e un’escalation di violenza ha caratterizzato quei concitati momenti: pestato al volto, ferito alla gamba con un, dopodiché l’hanno trasportato in un altro posto abbandonandolo agonizzante al proprio destino. Con quel poco di forze che gli sono rimaste, la giovane vittima è tuttavia riuscita a chiedere aiuto ai residenti i quali hanno poi allertato i soccorsi. Il 18enne è stato dunque condotto in codice rosso all’ospedale Goretti del capoluogo pontino. I terribili fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì.per massacrarlo di: 18enne vittima di un ...