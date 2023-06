(Di giovedì 1 giugno 2023) Adampuò lasciare la Lazio in estate., su precisa richiesta di Simone Inzaghi, lo segue in caso di partenza di. Ma occhio al clamorosoaffare INZAGHI PONTE ?tentae sogna ilcon Milinkovic Savic. Scenario complicato, ma Inzaghi tenta i suoi due pupilli ai tempi della Lazio. Il laterale montenegrino ha contratto in scadenza nel 2026, ma può lasciare il club biancoceleste. Per farlo occorre però una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Da questo punto di vista Claudio Lotito non transige.è interessata per coprirsi in caso di partenza di Denzel. Ma dalla Lazio può arrivare anche Milinkovic Savic. Il serbo, in lizza con Nicolò Barella come ...

Lazio - Cremonese, le ultime di formazione Archiviate le polemicheUdinese , obiettivo di ... In difesa Romagnoli e Casale al centro, terzinie Hysaj davanti al solito Provedel. Pronto a ...Primi cambi per Sarri con Pedro a rilevare Zaccagni e Lazzari per. Continua il dominio ...pur con una reazione nervosa più che altro - siamo arrivati a tirare 3 - 4 volte' così Sarri nel...Sulle corsie esterne favoritie Hysaj con Patric e Lazzari eventualmente a gara in corso In ... Ciò non significa che in futuro non giocheranno ma ilscudetto potrebbe aver fatto dormire ...

Marusic post Dumfries Ipotesi e l’Inter fiuta il doppio colpo - CdS Inter-News.it

Maldini ha l'accordo con il centrocampista ed è vicino all'intesa con il Chelsea, De Laurentiis pensa al tecnico italo-brasiliano per il dopo ...Nessun rilassamento, tutti in campo. Dopo la vittoria di Udine i giocatori hanno provato a convincere Sarri a lasciargli un giorno libero in più, ma il tecnico non ha ceduto. Ripresa ...