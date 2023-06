Martinez difende Lukaku | «E’ nell’élite | a Londra volevano cose che non può fare»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roberto, ex ct del Belgio,Romeludalle numerose critiche: le dichiarazioni sull’attaccante interista Roberto, a TalkSport,Romeludalle critiche. Ecco cosa ha detto sull’attaccante dell’Inter. LE PAROLE – «Tutti i giocatori hanno una qualità fondamentale, Romelu ha quella digol. Ma il problema è che agli è sempre stato chiesto diche lui non riesce a. Se inizi a chiedere a un giocatore diche non sono nelle sue corde allora non si adatterà mai. Se guardi le statistiche diper i gol che ha fatto, ma deve giocare per lui e ...

Lady LautaroWanda Nara: 'Lei è l'unica che mi ha aiutata. Ma non farei mai come lei' La moglie di Lautaro: 'In Italia menu senza prezzi per le donne: e se volessi pagare io' ...Ancora una volta l'estremo difensore della Viola con un'ottima paratal'1 - 0. Il primo ... Italiano mette in campo Terzic e Milenkovic per Biraghi eQuarta. Nella Roma escono El ...Al rientro in campo il Pomigliano preme ma la Samp sicon ordine e compattezza. Con il trascorrere dei minuti le avversarie alzano il baricentro e ci impensieriscono a più riprese ma una ...

Ogni giocatore deve avere una qualità eccezionale e Romelu è un goleador: può segnare col sinistro, col destro, è potente, può superare i difensori in velocità. Il suo ex CT al Belgio, Martinez, lo di ...Prima il matrimonio segreto, poi quello in grande stile: Lautaro Martinez e la modella Agustina Gandolfo si sono detti "sì" per la seconda volta con una cerimonia a Villa ...