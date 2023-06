Martina Vismara | star di OnlyFans | «Ma quali 4 spicci | ecco quanto guadagno» E posta gli estratti conto

'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...In questi giorni sono in corso aspre polemiche nei confronti di molti influencer. Dopo Elisa Esposito , anche la giovanissimasi è trovata costretta a rispondere alle critiche di molti follower che accusano lei e altre 'colleghe' di 'vendere il corpo per 4 spicci' . Cosìha reso pubblici i suoi ...

Martina Vismara, star di OnlyFans: «Mi vendo per 4 spicci Guardate i bonifici». E pubblica gli estratti conto ilmessaggero.it

«Ecco vedete Posso continuare all'infinito...», dice Martina Vismara, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila ...Premio Alessandro Vismara, al Comune di Viterbo la cerimonia di proclamazione dei tre vincitori tra i 21 studenti del liceo delle Scienze Umane e liceo musicale Santa Rosa di Viterbo che hanno parteci ...