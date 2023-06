Martin Scorsese | A 23 anni sognavo di essere Bertolucci | era un dio

(Di giovedì 1 giugno 2023), invitato da Gian Luca Farinelli alla Casa del Cinema di Roma, ha parlato della sua carriera, menzionando maestri italiani del calibro di, Fellini e Pasolini. Peril leggendario Bernardoera "un dio": un'entusiastica folla, composta principalmente da giovani, ha recentemente dato un caloroso benvenuto al regista statunitense alla Casa del Cinema di Roma.è stato invitato da Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, per presentare "Carta bianca", una selezione di film scelti personalmente da lui che sarà proiettata presso Villa Borghese fino al 4 giugno. Durante l'evento,ha avuto l'opportunità di parlare della settima arte e di fare riferimento ai grandi ...

"Brava gente' è un album che racconta l'italianità tra stile e contraddizioni, il cui richiamo esplicito è al celebre film "The Good Fellas" dima in chiave contemporanea e hip hop, ...farinelli marta donzelli DAGOREPORT Due giorni fa si è svolto a Roma un partecipatissimo evento alla Casa del Cinema che ha visto come protagonista, fresco reduce dal ...Al Parco della Cervelletta proseguono gli incontri internazionali, fra cui due dei più attesi di questa edizione: Ari Aster, regista definito da"una delle voci più straordinarie del ...

Eventi 1 giugno a Bologna e dintorni: tutto Martin Scorsese, Mahler al Manzoni La Repubblica

Martin Scorsese, invitato da Gian Luca Farinelli alla Casa del Cinema di Roma, ha parlato della sua carriera, menzionando maestri italiani del calibro di Bertolucci, Fellini e Pasolini.Martin Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio... di nuovo! Un altro progetto potrebbe riunire i tre grandi del cinema, dopo Cannes 2023 ...