Marsiglia | Longoria | «Addio di Tudor? Rispettiamo la sua decisione»

(Di giovedì 1 giugno 2023) Le parole di Pablo, presidente dell’Olympique, dopo ladel tecnico Igordi salutare a fine stagione Il presidente del, Pablo, ha parlato in conferenza stampa dopo l’annuncio dell’di Igor. Di seguito le sue parole. «Abbiamo accettato e rispettato la scelta di Igordi non continuare l’avventura con noi a partire dal 30 giugno. Voglio ringraziare a titolo personale e di club Igor per l’ottimo lavoro che ha svolto con molto rispetto da entrambe le parti. Abbiamo analizzato la stagione e il resto, ha preso la sua, la, siamo molto contenti del lavoro che ha fatto»

