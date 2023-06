Maria De Filippi pronta a lasciare la TV? Per lei Piersilvio Berlusconi avrebbe altri piani

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 giugno 2023) In questi giorni nei corridoi Mediaset circolano alcune voci insistenti che riguardanoDee che stanno mettendo in allarme i suoi tantissimi fan. La conduttrice, a quanto pare, non abbandonerà Mediaset – anche perché il legame professionale e personale conè più forte che mai dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo, lo scorso aprile – ma potrebbe ricoprire un nuovo ruolo nell’azienda che l’ha lanciata e dove conduce alcuni dei programmi più visti in assoluto come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici.De“corteggiata” da: l’aspetta una carriera da manager ai vertici Mediaset? Secondo questi rumors, insomma, pur restando a Mediaset,De ...