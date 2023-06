Marek Hamsik si ritira | “Un’avventura meravigliosaams

(Di giovedì 1 giugno 2023)ha annunciato che si ritirerà a fine stagione. “Non è una decisione facile, ma è statameravigliosa”, ha detto il 35enne ex Napoli in conferenza stampa. Lo slovacco ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale lo scorso anno, dopo 136 presenze e 26 gol. Ha legato il suo nome al club partenopeo, prendendo parte a dodici stagioni, di cui sei da capitano, in azzurro. Nel suo palmares figurano due Coppe Italia (2011-2012 e 2013-2014) e una Supercoppa italiana (2014). È il primatista di presenze con la maglia dei partenopei e della nazionale slovacca. Sotto contratto con il Trabzonspor, in Turchia ha vinto un campionato turco (2021-2022) e una Supercoppa di Turchia (2022). Contro l’Istanbul Basaksehir,giocherà la sua ultima partita in carriera. SportFace.

NAPOLI -ha deciso: si ritira dal calcio giocato. L'annuncio è stato dato proprio dall'ex Napoli, attualmente in Turchia al Trabzonspor , in conferenza stampa. "E' stata una decisione non facile, ...ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. L'ex capitano del Napoli in conferenza stampa ha ufficializzato la sua decisione. Comments commentsCommenta per primodice basta. L'ex giocatore del Napoli ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista slovacco, 35 anni, ne ha parlato in conferenza stampa: 'Il Trabzonspor sarà la mia ...

UFFICIALE: Marek Hamsik annuncia il ritiro: "Il Trabzonspor sarà la mia ultima squadra" TUTTO mercato WEB

Ho iniziato la mia carriera all’età di 4 anni, avevo grandi sogni e penso di aver raggiunto i miei obiettivi Ringrazio tutti per questo viaggio, ho coronato il mio sogno. Il 35enne centrocampista slov ...Per anni il miglior centrocampista d’Italia, sempre a cresta alta. Forse più dei numeri di Hamsik, a Napoli resterà questo, resterà Marek Cresta che, insieme ai tatuaggi, dava un’immagine stereotipata ...