Mare Fuori 4 | il regista gela i fan con un appello social | ' Non rischiate' Cosa è successo

(Di giovedì 1 giugno 2023) L'entusiasmo per la serie tvè alle stelle. Lo scorso 22 maggio sono iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione e molti fan , provenienti da tutta Italia, si sono riversati nel ...

Un paese che naviga in unassai agitato, tra problemi economici enormi (con un debito di oltre 103 miliardi di dollari e un'inflazione al 22%), una povertà che sta scivolando sempre più...L'entusiasmo per la serie tvè alle stelle. Lo scorso 22 maggio sono iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione e molti fan , provenienti da tutta Italia, si sono riversati nel capoluogo campano nella speranza ...... come destinazione, una localitàdalla sua regione di residenza e addirittura 1 su 10 una meta estera. Ilstravince , scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città d'arte e borghi ...

una località fuori dalla sua regione di residenza e addirittura 1 su 10 una meta estera. Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città d'arte e borghi totalizzano, ...L’entusiasmo per la serie tv Mare Fuori è alle stelle. Lo scorso 22 maggio sono iniziate a Napoli le riprese della quarta stagione e molti fan, provenienti da tutta Italia, ...