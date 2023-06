Mare Fuori 4 | il cast torna sul set | prime anticipazioni

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ildiè finalmenteto sul set dopo l’incredibile successo che ha segnato la terza stagione della serie tv targata Rai. Tra abbandoni e new entry la storia dei ragazzi dell’Ipm napoletano si rinnova con nuovi colpi di scena. Ecco lesulla nuova stagione della serie tv. Dal termine della terza stagione, il pubblico non attendeva altro che ildisse nuovamente sul set per registrare il quarto ciclo di episodi e prepararsi al debutto della nuova stagione, la quarta. Ci sono stati degli addii e anche delle new entry, ma i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le vicende all’intero dell’Ipm. Ecco qualche anticipazione....