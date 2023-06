Marco Rizzo contro le armi all' Ucraina con i fondi del Pnrr | Morte e distruzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Via libera dal Parlamento europeo ai 500 milioni di euro destinati alleda dare all'. I soldi, parte deidel, vedonocontrariato. Presidente onorario del Partito Comunista dal 2023, tra i fondatori di area cossuttiana di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani,si dicel'invio dia Kiev. Lo conferma in uno sfogo rilasciato al Giornale d'Italia: "Penso all'Emilia Romagna, a soldi che potrebbero andare al nostro Paese e che invece vengono usati per. Per altro senza risolvere il problema. Perché, in merito a questa vicenda della guerra, ci hanno detto nei primi mesi che bastavano le sanzioni, poi abbiamo cominciato a inviare ...