Marciniak indagato dalla Uefa | ha partecipato a un evento dell’estrema destra razzista e antisemita

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Guardian scrive che lasta indagando su Szymonl’arbitro di Napoli-Milan e l’arbitro designato per la finale di Champions. Ma non sta indagando per i suoi comportamenti in campo (per quello è stato promosso a pieni voti) ma sulla partecipazione diin qualità di oratore a unorganizzato da un politico di estrema. Szymonha parlato lunedì 29 maggio a unin Polonia organizzato da S?awomir Mentzen. Mentzen, il leader del partito della Confederazione, è noto per aver lanciato lo slogan politico ” Siamo contro gli ebrei, i gay, l’aborto, la tassazione e l’Unione europea”. Nel 2021 ha fatto notizia a livello internazionale come produttore di una birra chiamata White IPA Matters, che ha deriso il movimento Black Lives ...