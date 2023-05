Maratona infinita | a Budapest la Roma è battuta ai rigori dal Siviglia

(Di giovedì 1 giugno 2023) La partita più lunga della storia del calcio si chiude nel modo peggiore per la Roma, sconfitta ancora una volta ai calci di rigore. Dopo il vantaggio di Dybala, l'autogol di Mancini. I lunghissimi supplementari non servono, decisive le parate di Bounou

Europa League: maratona infinita, a Budapest la Roma è battuta ai ... ilGiornale.it

Doveva essere una finale equilibratissima e la gara della Puskas Arena non ha deluso le aspettative. La Roma ci crede, prova a mettere sotto il Siviglia e passa con una magia di Dybala nel primo tempo ...I viola ora sono ottavi alla pari con il Torino, poi Monza e Bologna. Si decide all’ultima giornata, aspettando il verdetto Uefa sulla Juve ...