Manoscritti dei Queen all’asta | Freddie Mercury scrisse ‘Mongolian Rhaposy’

(Di giovedì 1 giugno 2023) In vendita la raccolta inedita di bozze di lavoro scritte a mano dal cantante per gli immortali successi della band “Bohemian Rhapsody” deioriginariamente si intitolava “Mongolian Rhapsody”. Una delle prime bozze della celebre canzone di(1946-1991) mostra che la rockstar cancellò “Mongolian” e sostituì il titolo ormai famoso. La curiosità emerge da una serie diinediti diche Sotheby’s offriràa Londra all’inizio del prossimo mese di settembre. Il testo di lavoro autografo di “Bohemian Rhapsody” del 1974 è stimato 800.000-1.200.000 sterline (932.000 – 1.400.000 euro). La raccolta inedita di bozze di lavoro scritte a mano dal cantante per gli immortali successi deisarà presentata per la prima volta in questo ...