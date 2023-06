(Di giovedì 1 giugno 2023)ildella pm: “Non“. C’è sempre un motivo, si cerca sempre un perché. Una circostanza attenuante capace diggerire l’orrore provocato dall’ennesima notizia: un uomo uccide una donna. Dall’inizio dell’anno sono già 23 le mogli, fidanzate, conviventi magari decise a mettere fine alla loro relazione, che hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex. Giulia Tramontano, la ragazza scomparsa (a destra) e il suo fidanzato Alessandro ImpagnatielloOrrore nell’orrore, nel caso di Giulia Tramontano, la giovane uccisa dal fidanzato – reo confesso – Alessandro Impagnatiello, le vite sono due. In quanto lei aspettava un bambino. Il ...

Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano, Letizia, nella conferenza stampa in Procura ... Sui social monta la. 'Provo imbarazzo io per lei. Queste parole dette poi da una donna le ...dopo il monito della pm alle donne: "Non andate all'ultimo incontro". C'è sempre un motivo, si cerca sempre ...Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano, Letizia, nella conferenza stampa in Procura ... Sui social monta la. 'Provo imbarazzo io per lei. Queste parole dette poi da una donna le ...

Mannella, polemica dopo il monito alle donne del pm: “Non andate all’ultimo incontro“ - Luce Luce

(LaPresse) «Che cosa è di veramente importante che questa vicenda deve insegnare a noi donne Che non bisogna mai andare all'incontro della spiegazione». Lo ha detto ...Confermato il fermo di Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato di aver ucciso Giulia Tramontano: ha cercato online come ucciderla ...