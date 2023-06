Manfredi e De Blasio | “Insieme per condividere esperienze”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ per me fonte di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento soprattutto come figlio del Sud”. Lo ha detto l’ex sindaco di New York, Bill De, nel ricevere oggi nella sede del Comune di Napoli, il Premio ‘Guido Dorso’ per la sezione internazionale dedicata in particolare a quanti negli anni onorano negli Stati Uniti a livello politico, economico e culturale il nome dell’Italia e del Mezzogiorno. Nelle precedenti edizioni il Premio Dorso è stato assegnato, tra gli altri, a Rocco Caporale, Charles Gargano, Joseph La Palombara, Dominic Massaro, Edward Re, Mike Rienzi, Dominick Salvatore, Frank Stella, John Volpe, Mariuccia Zerilli-Marimò. A questo elenco di italo-americani che hanno offerto e offrono un contributo fondamentale alla vita sociale e culturale degli Stati Uniti, oggi si aggiunge Bill De, le cui ...

