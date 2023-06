Manchester City | si avvicina Kovacic

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ilha deciso, vuole puntare su Mateo: secondo The Athletic, Guardiola ha avuto il via libera dal Chelsea per trattare...

... i nerazzurri in una sorta di "rifinitura" in vista della partita più importante del decennio, la finale di Champions League contro ildel 10 giugno. Allo Stadio Olimpico Grande ...Ennesima sfida europea tra Italia e Inghilterra, antipasto dell'attesissima finale di Champions League tra Inter e: mercoledì prossimo si gioca Fiorentina - West Ham, atto finale della Conference League. Analizziamo la sfida di Praga nella nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio ...Sul giovane talento si sarebbero le attenzioni anche deldi Guardiola , che nelle ultime stagioni ha prelevato diversi talenti sudamericani, quali Julian Alvarez e Maximo Perrone .

TMW: "Palermo, dal Manchester City potrebbe arrivare Borges" ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Come sta la galassia della proprietà del Manchester City Male, molto male. In 5 anni, sono andati persi circa 600 milioni di euro. "Il Manchester City, trionfatore in Premier ...Il club nerazzurro ha osservato da vicino l'attaccante della Nazionale nel match tra il Tigre e il Boca Juniors: è uno degli obiettivi esti ...