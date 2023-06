Doppia tragedia a Forano ( Rieti ), dove nella mattina di giovedì primo giugno, Samuele Rosandini è stato trovato senza vita dallaLetizia che era andata insua per svegliarlo. I ...... tutti legati allaoperatoria N. 8 e tutti conclusi con il trasferimento di presunti "... New York Academy: Il trailer italiano del flim - HD Fermati, ospara (Azione, Commedia) in onda alle ...Doppia tragedia a , dove nella mattina di giovedì primo giugno, Samuele Rosandini è stato trovato senza vita dallaLetizia che era andata insua per svegliarlo. I tentativi di rianimarlo ...

Mamma va in camera a svegliarlo, ma trova il figlio di 17 anni morto. Dopo poche ore muore anche la nonna leggo.it

Muore nel sonno a 17 anni e dopo poche ore si spegne anche la nonna novantenne. Doppia tragedia a Forano (Rieti), dove nella mattina di giovedì primo giugno, Samuele Rosandini ...