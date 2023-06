Maltempo Ponte 2 giugno 2023 | le previsioni per domani Regione per Regione

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’Italia sembra prigioniera di un clima capriccioso e ostile. L’estatetarda a farsi vedere e anche ildel 2sarà segnato dal. L’Italia si prepara a vivere un altro fine settimana all’insegna di temporali che, in alcune zone, potranno essere molto violenti, veri e propri diluvi che porteranno anche grandine. La colpa è delle correnti fredde, provenienti dal Nord Europa che si dirigeranno verso la Polonia e la Germania e, in parte, riusciranno a infiltrarsi anche sull’Italia settentrionale, mentre da Ovest avanzerà una debole depressione, proveniente dalle Baleari. Ledi venerdì 2La giornata di venerdì in quasi tutta la Penisola sarà vedrà la prima parte della giornata in prevalenza soleggiata caratterizzata da sole con qualche incursione ...

