Maldarizzi Automotive | una psicologa per accompagnare i dipendenti nel processo di trasformazione del mondo automotive

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) - Bari, 1 giugno 2023. Come affrontare al meglio unin grandecome quello dell'propone, tra i vari strumenti, il progetto “Well-BE”: unaa disposizione gratuitamente per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Nell'ultimo periodo tutto sta cambiando in maniera veloce e spesso imprevista. Situazioni che si riversano anche sulle aziende che attraversano cambiamenti organizzativi con una frequenza maggiore rispetto al passato. In queste fasi di transizionesceglie di mettere al primo posto le persone e il loro benessere. "Le persone sono al centro delle organizzazioni e del loro sviluppo e questo è tanto vero ...