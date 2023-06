(Di giovedì 1 giugno 2023) Bari, 1 giugno 2023. Come affrontare al meglio unin grandecome quello dell’propone, tra i vari strumenti, il progetto “Well-BE”: unaa disposizione gratuitamente per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Nell’ultimo periodo tutto sta cambiando in maniera veloce e spesso imprevista. Situazioni che si riversano anche sulle aziende che attraversano cambiamenti organizzativi con una frequenza maggiore rispetto al passato. In queste fasi di transizionesceglie di mettere al primo posto le persone e il loro benessere. “Le persone sono al centro delle organizzazioni e del loro sviluppo e questo è tanto vero in un settore ...

Lunedì 29 e martedì 30 maggio è arrivata a Bari conla prima tappa del sud Italia per il tour nazionale del reparto sportivo della casa dell'elica. La sede della concessionaria ...E., il Club au tomobilistico firmatoper gli amanti della guida sportiva. MA. D. E. è il più grande club del Sud Italia dedicato ai possessori di performance car, auto sportive ...E., il Club au tomobilistico firmatoper gli amanti della guida sportiva. MA. D. E. è il più grande club del Sud Italia dedicato ai possessori di performance car, auto sportive ...

Maldarizzi Automotive: una psicologa per accompagnare i dipendenti nel processo di trasformazione del mondo automotive BariViva

(Adnkronos) - Bari, 1 giugno 2023. Come affrontare al meglio un mondo in grande trasformazione come quello dell'Automotive Maldarizzi Automotive ...Il 29 e il 30 maggio è arrivata in Puglia la prima tappa del sud Italia per il tour nazionale, un’occasione unica per gli appassionati ...