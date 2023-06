Malattie rare | Ucb conferma il suo impegno con iniziative speciali in programma nel mese di giugno

(Di giovedì 1 giugno 2023) Padova, 1 giu. (Adnkronos Salute) - E' ricco didedicate ad alcunee ultraildiper Ucb Pharma. In calendario l'azienda biofarmaceutica belga ha una serie di eventi per patologie neurologiche (forme di epilessia come la sindrome di Dravet, la sindrome di Lennox-Gastaud e la Cdkl5), immunologiche (miastenia gravis) e mitocondiali (TK2d, una patologia ultra rara), per le quali ha sviluppato terapie innovative, cambiando la storia della malattia e migliorando la vita dei pazienti e delle loro famiglie. Per la sindrome di Dravet, la cui Giornata mondiale si celebra il 23- informa Ucb in una nota - è inuna lettura all'interno del 46° Congresso nazionale della Lega italiana contro l'epilessia ...

Per quanto dellesi parli molto, si fa ancora meno. Tutti i cittadini hanno diritto alla salute, afferma giustamente la Costituzione, ma ciò non è vero. Per usare un paragone calcistico, esistono i ...Mi riferisco come esempi alledirettamente riferibili all'inquinamento (microplastiche, ... acqua, aria, suolo, mica solo "terre". Insomma, l'iceberg è ormai dentro le lamiere del Titanic;...Il presidente della Regione ricorda che, 'già da tempo, in Campania si eseguono controlli su tutti i bambini che nascono per quanto riguarda leed ereditarie. In questo caso - aggiunge ...

Una imprenditoria non profit per combattere le malattie rare Avvenire

Il 2 giugno 2023, Ilaria Ciancaleoni Bartoli, fondatrice e direttrice di OMaR, riceverà ufficialmente l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica ...(Adnkronos) – E’ ricco di iniziative dedicate ad alcune malattie rare e ultra rare il mese di giugno per Ucb Pharma. In calendario l’azienda biofarmaceutica belga ha una serie di eventi per patologie ...