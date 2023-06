Make Italy Green | il movimento di E On arriva sul lago di Garda

(Di giovedì 1 giugno 2023) Roma. 1 giu. (Adnkronos) - Una barca sospesa suldiper richiamare l'attenzione sulla diminuzione del livello d'acqua subito dalnegli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici. È l'installazione creata da E.On che ieri mattina ha fatto da sfondo all'evento, a Manerba del(BS). Obiettivo: ribadire l'importanza della sensibilizzazione e dell'educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti di queste tematiche coinvolgendo le persone in unattivo e partecipativo, per stimolare una vera e propria transizione ecologica che porti a un futuro sostenibile per tutti. L'evento ha rappresentato un'opportunità di confronto sulle cause e gli effetti del cambiamento climatico e un punto di ...

L'evento 'Green' a Manerba del Garda (BS) ha scelto questa installazione come sfondo per ribadire l'importanza di sensibilizzare e educare cittadini, istituzioni e aziende riguardo a ...On, che ha fatto da sfondo all'eventoGreen a Manerba del Garda (BS) per ribadire l'importanza della sensibilizzazione e dell'educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti ...La campagnaGreen, in linea con la missione di E. ON illustrata oggi da Frank Meyer, CEO di E. ON Italia, intende ribadire ancora una volta la necessità di agire tutti insieme, per creare ...

Made in Italy, via libera del Consiglio dei ministri: nasce fondo sovrano da un miliardo Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Una barca sospesa sul lago di Garda per richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello d’acqua subito dal lago negli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici. È l’instal ...Make Italy Green: prende il via da Manerba del Garda la nuova campagna nazionale di E.ON La barca sospesa di Manerba, Frank Meyer e Caterina Balivo - © Bresciatoday.it Una barca sospesa sul lago di Ga ...