Maiorca-Rayo Vallecano domenica 04 giugno 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Matagigantes in visita all’Iberostar

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nell’incredibile girandola di risultati del turno scorso, ilha visto aprirsi uno spiraglio difficile da immaginare: la squadra di Vallecas ha sconfitto il Villarreal ed è salito a 49 punti come il Girona, solo uno in meno di Osasuna e Athletic, appaiate al settimo posto. La squadra di Iraola, dunque, potrebbe ancora sperare di InfoBetting: Scommesse Sportive e

... e i compagni li 'celebrano' con un 3 - 0 alfrutto della doppietta di Ansu Fati e di un ... Ma sorride anche la Real basca, perché la sconfitta del Villarreal, 2 - 1 con ilVallecano, ...Osasuna (che dipende da sé stesso), Athletic Bilbao, Girona,Vallecano Siviglia elottano per il posto in Conference League. Espanyol giù In zona retrocessione dopo l'Elche è ......(Liga) - DAZN Atletico Madrid - Real Sociedad (Liga) - DAZN Barcellona -(Liga) - DAZN Getafe - Osasuna (Liga) - DAZN Almeria - Valladolid (Liga) - DAZN Cadice - Celta (Liga) - DAZN...

Maiorca-Rayo Vallecano (domenica 04 giugno 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes in ... Infobetting

Liga, il recap della penultima giornata: il Barça festeggia al Camp Nou. La Sociedad è in Champions. Tutto aperto per Conference e lotta salvezza.E' l'ultima partita al Camp Nou per Jordi Alba, che non trattiene le lacrime, e Sergio Busquets, che sorride e poi, a fine partita, viene sollevato e lanciato in aria dai compagni. Sono due giocatori ...