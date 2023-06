Magic Mike | Channing Tatum conferma | Ho chiuso col personaggio | abbiamo fatto tutto

(Di giovedì 1 giugno 2023) Durante una recente intervista con Salma Hayek,hato di aver definitivamenteil capitolo: ''. Considerando che il titolo dell'ultimo film del franchise è- The Last Dance, era ragionevole supporre chenon sarebbe a interpretare il suo iconico ruolo sul grande schermo e di recente la star hato di aver deciso di mettere fine a questo capitolo della sua vita professionale. In un'intervista recente con Salma Hayek pubblicata da People,hato le dicerie sulla fine del franchise: "Hocol ...

Considerando che il titolo dell'ultimo film del franchise è- The Last Dance , era ragionevole supporre che Channing Tatum non sarebbe a interpretare il suo iconico ruolo sul grande schermo e di recente la star ha confermato di aver deciso di ...Channing Tatum contro le piattaforme streaming Non esattamente. Ma l'attore diha recentemente condiviso i suoi timori in merito a una produzione sempre più improntata sulla quantità, e sempre meno sulla qualità. Lo streaming legale di contenuti porta sicuramente ...Alcune incredibili parate diMaignan con il Milan durante questa ...

Magic Mike, Channing Tatum conferma: "Ho chiuso col personaggio ... Movieplayer

Durante una recente intervista con Salma Hayek, Channing Tatum ha confermato di aver definitivamente chiuso il capitolo Magic Mike: 'Abbiamo fatto tutto'.L'attore di Magic Mike Channing Tatum ha confessato di essere un po' preoccupato per il futuro per via della forte espansione delle piattaforme streaming e del proliferare di titoli a discapito della ...