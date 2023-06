Maccarone allenatore | duello per averlo

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il Piacenza affianca il Livorno nella corsa all'Massimo, ex attaccante di Empoli, Middlesbrough, Palermo e Sampdori...

CALCIO D - Il brillante campionato alla guida del Ghiviborgo (ottavo posto con 43 punti) non è passato inosservato e così da poche ore Massimoè il nuovodel Livorno. Piazza prestigiosa e blasonatissima per Big Mac che può ambire adesso ad un campionato di vertice con la squadra amaranto. Tra l'altro la doppia sfida col ...

Il club di via Gorra prova a strapparlo al Livorno, il ds Sestu e Marco Gatti scommettono su di lui che è considerato uno dei migliori allenatori emergenti dell'ultimo periodo con un percorso simile a ...Svolta la carriera da allenatore di Massimo Maccarone: l'ex attaccante dell'Empoli è in contatto per la fumata bianca ...