Ma una domanda seria a Draghi e Monti i giornalisti del salotto buono l’hanno mai fatta?

(Di giovedì 1 giugno 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo In un esilarante duetto, nella puntata del 30 maggio di DiMartedì, tra Ginevra Bompiani e Carlo Calenda, quest’ultimo ha spiegato che non vuole fare il campo largo con il M5S perché sono un ‘disvalore’ per il Paese. Complimenti alla faccia di bronzo per uno che si è appena lanciato con Renzi stracci putridi pieni di opportunismi, convenienze e furbizie: un vero faro per le future generazioni. Poi continua accusando il M5S di aver fatto governi con tutti (Salvini, il Pd e). E qui la critica ci sta tutta. Peccato che aveva appena finito di spiegare che del Pd condivideva la proposta del salario minimo, che è invece un battaglia storica del M5S, e che avrebbe appoggiato proposte ritenute valide sia che provenissero dal Pd sia dal governo di destra. Niente di nuovo, in pratica quella che il Divo Giulio definì ‘politica dei due ...