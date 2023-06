L' Uomo Ragno è cresciuto | si confronta con altri ragni e fa i conti con se stesso I disegni sono una vera meraviglia

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 giugno 2023) Arriva oggi al cinema Spider-Man Across the Spider Verse, il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitore dell’Oscar 2019 come miglior film d’animazione. La nuova avventura dell’è unagioia per gli occhi. Un luna park sul grande schermo che non deluderà gli appassionati del fumetto Marvel, dei manga giapponesi e delle tecniche più avanzate e creative di animazione. Ben Reilly è ilrosso, uno dei cloni di Peter Parker (credit: Eagle Pictures) Leggi anche › Marisa Tomei abbaglia tutti alla première di “Spiderman: No Way Home” La trama di Spider-Man Across the Spider Verse Siamo a New York, location meravigliosa “dove tutto è possibile” che pare fatta apposta per fornire appiglio alle ...