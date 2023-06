Lukaku | futuro ancora nerazzurro? Inter ottimista! La priorità del belga

(Di giovedì 1 giugno 2023) Romeluinanche la prossima stagione? L’sarebbe ottimista. Ladell’attaccante.– Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube suldi Romelu, non succederà nulla prima della finale di Champions League, Manchester City-. Nelle scorse settimane sono avvenuti né incontri né altre discussioni tra il clube il Chelsea né per l’attaccante né per altri giocatori. Il giornalista ha aggiunto che ladelè quella di rimanere a vestire la maglia nerazzurra. La società meneghina è ottimista, ma deve trovare la formula giusta per parlare con i Blues e raggiungere un accordo. Tuttavia sono ottimisti in ...

L'importante è portare a casa la Coppa!'Dzeko e, qualeI conti si faranno dopo la finale di Istanbul, è chiaro, ma l'Inter deve già buttare un occhio alla sessione di calciomercato ...Da valutare, invece, ildi Romelu, anche se si proverà a rinnovare di un altro anno il prestito. Il grande sogno risponderebbe al nome di Leo Messi , fuoriclasse argentino in scadenza ...L'Inter ha in mente la finalissima di Champions League e per ilgià lavora alle prossime mosse tra fascia e difesa Finale di stagione in crescendo per l'...contraria ad un ritorno in stile...

Mercato Inter, Lukaku ha preso la propria decisione sul futuro: le ultime Calcio in Pillole

La neocoppia si è presentata mano nella mano al matrimonio di Lautaro Martinez, collega in forze all'Inter. Americana, classe 1995, tre grammy, il ...L'Inter si gode Romelu Lukaku, tornato in forma nel momento decisivo di questo emozionante finale di stagione. In attesa della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester ...