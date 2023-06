Luigi Marattin | Da Meloni una rappresaglia contro la Corte dei Conti Più dell' autoritarismo mi preoccupa la confusione

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 giugno 2023) Intervista al parlamentare di Italia Viva, che da mesi incalza il governo sul Pnrr: "Viene da chiedersi quale sia la loro cultura istituzionale. Illloavrebbe accelerato la spesa. Non hanno le idee chiare su come modificarlo, ma il Pnrr è la nostra ultima occasione. Non sprechiamola"