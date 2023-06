Lucca | incidente stradale | auto contro vettura in sosta che finisce in un canale

E' accaduto intorno alle ore 16:50 in via San Marco a. Non ci sono persone rimaste ferite nell'. Secondo quanto si apprende, sull'auto che ha provocato l'viaggiavano due ......della costa nord ovest 10 Agosto 2021 TERRANUOVA BRACCIOLINI - Cinque auto coinvolte in...al bando per le consulenze 27 Giugno 2022 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza,......2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati- ...che hanno fatto la storia della musica italiana 28 Ottobre 2021 FIRENZE - Tragico...

Disagi in autostrada per un incidente fra Lucca e Capannori in ... LuccaInDiretta

Un'auto si è scontrata contro una vettura parcheggiata nei pressi del condotto pubblico: il mezzo in sosta è stato sbalzato all'interno del canale e, trasportato dalla corrente, si è andato ad incastr ...I vigili del fuoco sono intervenuti a Lucca per un incidente che ha visto un’auto scontrarsi con un’altra vettura parcheggiata nei pressi del condotto pubblico ...