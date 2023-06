Lozano | annuncio dell’ultim’ora dalla radio ufficiale | “Ve lo garantisco per questa estate”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il medico sociale della SSC Napoli, il professor Roberto Canonico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni diKiss Kiss Napoli, emittentedel club azzurro. Il responsabile sanitario partenopeo ha avuto modo di rivelare diversi retroscena, oltre che a fare il punto della situazione sull’infortunio di Hirving. L’intervista Come si lavora con tanti atleti provenienti da diverse Nazionali? Sicuramente è un lavoro che parte dal primo giorno di test, oltre che quello che si fa all’atto dell’acquisto di giocatori. Il primo ostacolo può essere la lingua, ma l’inglese ci aiuta. La bravura sta anche nel non infondere le proprie conoscenze, ma nell’adattarci alle loro abitudini. Abbiamo dei grandi atleti e professionisti che sono alla ricerca di elevata professionalità. Sosta mondiale? Abbiamo fatto in turchia 12-13 ...

Infortunio Lozano, parla il medico sociale del Napoli: l'annuncio Spazio Napoli

